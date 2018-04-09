За сутки пожарные Ленобласти справились с пятью пожарами

Три из пяти пожаров, с которыми пришлось бороться сотрудникам ГУ МЧС по Ленобласти , вспыхнули в Тихвинском районе.

В течение суток в центре управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Ленинградской области организована работа по управлению силами и средствами в рамках системы антикризисного управления.