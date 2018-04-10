В Волгограде приостановили работу кинотеатра в ТРЦ «Европа Сити Молл»

По требованию прокуратуры суд приостановил работу кинотеатра в ТРЦ «Европа Сити Молл» в Волгограде после проверки соблюдения правил пожарной безопасности.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, на ЗАО «Синема Парк» и ООО «Плаза» возложили обязанность устранить нарушения правил пожарной безопасности, допущенные ими при эксплуатации кинотеатра. Прокуратура уже направила приставам исполнительный лист на приостановление его работы.

Отметим, что приостановка деятельности кинотеатра связан с тем, что в нем на момент проверки прокуратуры не работала система автоматической противопожарной защиты. Кроме того, в кинозалах не соответствовал требованиям уровень звука речевых оповещателей системы управления эвакуацией людей при пожаре. На эвакуационных выходах из кинозалов шторы закрывали световые оповещатели «Выход» и мешали свободной эвакуации зрителей. Кроме того, сами световые оповещатели были недостаточно освещены.