Ещё
В хабаровском детском саду произошла вспышка кишечной инфекции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В хабаровском детском саду произошла вспышка кишечной инфекции 

РИА Новости 1 час назад
ХАБАРОВСК, 9 апр — РИА Новости. Восемь воспитанников детского сада в Хабаровске заболели кишечной инфекцией, детсад закрыт, сообщила РИА Новости начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Каравянская.
"В детском саду произошла вспышка острой кишечной инфекции, заболели восемь воспитанников. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, сад закрыт", — сказала Каравянская.
Как сообщает следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю в понедельник, следствие начало проверку информации о вспышке кишечной инфекции в детском саду № 128.
"По данному факту… проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точное количество пострадавших, причины ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении следственного управления.
РИА Новости: последние новости
На юге Москвы загорелся многоэтажный дом В Новгородской области завели дело после гибели пяти человек при пожаре В Саратовской области 50 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию81
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты800
Россия ответила на переезд Скрипалей в США184
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»31
США захотели сталинского «бога войны»31
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:19
Тулееву предложили новую должность
Политика
02:18
Пьеха оказалась в больнице без лекарств
Шоу-бизнес
00:25
Загорелся киевский зоопарк
Происшествия
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение