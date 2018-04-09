В хабаровском детском саду произошла вспышка кишечной инфекции

ХАБАРОВСК , 9 апр — РИА Новости . Восемь воспитанников детского сада в Хабаровске заболели кишечной инфекцией, детсад закрыт, сообщила РИА Новости начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Каравянская.

"В детском саду произошла вспышка острой кишечной инфекции, заболели восемь воспитанников. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, сад закрыт", — сказала Каравянская.

"По данному факту… проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точное количество пострадавших, причины ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении следственного управления.