«Их принимают за наших сотрудников»: в МЧС предупредили о продавцах дорогих сигнализаций

МЧС предупредило новосибирцев о возросшей активности недобросовестных предпринимателей — они навязывают покупку пожарной сигнализации по завышенным ценам.

В пресс-службе МЧС пояснили, что с правовой точки зрения это простые продавцы и от их услуг можно отказаться.

«Сложно подсчитать сколько людей к нам с этим обратилось. Больше всего случаев с обманом зарегистрировано в городе Новосибирске , но мы не ведём привязку к районам. Недобросовестные предприниматели ловят информационный повод, например, смерть на пожаре во сне или наоборот, когда просыпаются благодаря сигнализации», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области

По информации спасателей, предприниматели берут с новосибирцев от полутора до трёх тысяч рублей за извещатель, хотя его розничная цена не превышает 400 рублей. Также в пресс-службе уточнили, что сотрудники МЧС могут ходить по квартирам, но всегда предъявляют удостоверение и носят соответствующую форму.

«Эти люди очень витиевато говорят и люди принимают их за наших сотрудников. Сотрудники МЧС ни одной платной услуги не оказывают», — резюмировали в пресс-службе ведомства.

В конце прошлой недели стало известно, что после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который унёс жизни 64 человек, в российских регионах в несколько раз увеличился спрос на противопожарное оборудование. Новосибирск вошёл в число городов, где наблюдается наибольший ажиотаж по усилению мер противопожарной безопасности.