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В Одинцове подтопило 12 приусадебных участков
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В Одинцове подтопило 12 приусадебных участков 

РИАМО 1 час назад
В поселке Часцы в подмосковном Одинцове на Можайском шоссе подтопило 12 приусадебных участков из-за засора ливневых труб, подтопление оперативно ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«В 13:35 8 апреля 2018 от дежурного ЕДДС Одинцовского муниципального района поступило сообщение о подтоплении приусадебных участков. После уточнения информации установлено, что из-за засора ливневой трубы (315 миллиметров) произошло подтопление 12 приусадебных участков: восемь жилых домов: №1, №3, №7, №15, №17, №19, №21, №23 (проживают 25 человек, из них пятеро детей); четыре нежилых дома: №5, №9, №11, №13. Подъем воды не выше 30 сантиметров», — говорится в сообщении. На сайте отмечается, что для устранения засора на место аварии были направлены представители «Мосавтодора», ОГ Одинцовского ПСГ и администрации. В 17:30 работы по прочистке стоков завершены. В 21:00 приусадебные участки освободились от воды.
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