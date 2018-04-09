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В Летном городке из горевшго дома люди прыгали из окон
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В Летном городке из горевшго дома люди прыгали из окон 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Вчера в Энгельсе сгорел четырехэтажный дом. Пожар возник в Летном городке. В результате ЧП пострадала семья. С травмами средней тяжести — отравлением угарным газом и переломами госпитализированы в больницу женщины 31-го года и 62-х лет, мужчина, а также девятилетняя девочка.
Пожар возник в доме №6. Как сообщают очевидцы в соцсети, возгорание произошло на 1 этаже, затем огонь перекинулся на все четыре этажа. Чтобы спастись от огня, погорельцы выпрыгивали из окон, поэтому получили переломы и ушибы.
Часть людей спускались по веревкам, связанным из простыней. На месте работали областная и энгельсская служба спасения Саратовской области, бригады скорой помощи.
Пожарные локализовали пламя, причины ЧП устанавливаются.
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