В Летном городке из горевшго дома люди прыгали из окон

Вчера в Энгельсе сгорел четырехэтажный дом. Пожар возник в Летном городке. В результате ЧП пострадала семья. С травмами средней тяжести — отравлением угарным газом и переломами госпитализированы в больницу женщины 31-го года и 62-х лет, мужчина, а также девятилетняя девочка.

Пожар возник в доме №6. Как сообщают очевидцы в соцсети, возгорание произошло на 1 этаже, затем огонь перекинулся на все четыре этажа. Чтобы спастись от огня, погорельцы выпрыгивали из окон, поэтому получили переломы и ушибы.

Часть людей спускались по веревкам, связанным из простыней. На месте работали областная и энгельсская служба спасения Саратовской области , бригады скорой помощи.

Пожарные локализовали пламя, причины ЧП устанавливаются.