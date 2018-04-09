Югра готовится к возможным паводкам и пожарному сезону

Правительство округа обсудило вопросы безопасного прохождения половодья и подготовку к сезонным пожарам.

Отметим, что в районах проведена вся необходимая работа для безопасного прохождения половодья текущего года. Как сообщает пресс-центр Правительства Югры , до 10 апреля все муниципалитеты округа утвердят планы мероприятий по прохождению паводкового периода.

В случае большой воды уже определены пути эвакуации населения и имущества граждан, в том числе выведение домашнего скота, из подтопляемых территорий. Организованы пункты, где смогут разместиться пострадавшие жители. Также все муниципальные образования снабжены необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами.

Во время заседания был озвучен прогноз гидрометерологической обстановке в округе. Специалисты Ханты — Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды осуществляют мониторинг поверхностных вод с помощью 45 гидрологических постов. На данный момент в округе благоприятная ситуация. Начальник службы Ольга Волковская рассказала, что Обь и Иртыш в этом году вскроются ориентировочно с 24 апреля по 12 мая.

В Берёзовском районе прогнозируется повышение уровня воды на реке Ляпин и этот участок взят на отдельный контроль комиссии. «В прошлом году мы определили отметку опасного уровня воды, при которой происходит подтопление. Будем мониторить Березовский район, дополнительные мероприятия уже спланированы», — прокомментировал заместитель губернатора Югры Дмитрий Шаповал

Подчеркнем, что в Югре также определяются мероприятия по мониторингу пожароопасной обстановки. Низкий уровень воды может поспособствовать возникновению ранних лесных пожаров. На основе этого с начала мая будет вестись еженедельный мониторинг пожароопасной ситуации в округе.