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В Охотском море откололась льдина с 30 рыбаками
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В Охотском море откололась льдина с 30 рыбаками 

Говорит Москва 30 минут назад
Инцидент произошёл возле мыса Свободный. В операции по вызволению людей задействованы 19 спасателей и девять единиц техники.
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