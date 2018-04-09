Пациентов костромского наркодиспансера эвакуировали из-за возгорания 

Сегодня в 4 часа утра в региональное управление МЧС поступило сообщение о возгорании в наркологическом диспансере. Загорелось в одной из палат. 22 пациентов медучреждения эвакуировали. Двоих доставили в больницы.
На месте возгорания работали 15 человек от МЧС России по Костромской области на 5 единицах техники и 4 человека от Центра гражданской защиты города на 1 единице техники. В настоящее время устанавливаются причины и виновники происшествия, — сообщили в управлении МЧС по Костромской области.
Полностью ликвидировать возгорание удалось к 05.15. Известно, что на место происшествия выезжали представители администрации региона. Напомним, недавно сотрудники МЧС проверяли места массового пребывания людей на предмет пожарной безопасности. Работники ведомства проследили за соблюдением мер пожарной безопасности на 106 объектах в Костромской области. Поводом для проверки стал пожар, произошедший 30 марта в психбольнице в Московской области.