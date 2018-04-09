Ещё
Пациентов костромского наркодиспансера эвакуировали из-за возгорания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пациентов костромского наркодиспансера эвакуировали из-за возгорания 

k1news.ru 36 минут назад
Фото: k1news.ru
Сегодня в 4 часа утра в региональное управление МЧС поступило сообщение о возгорании в наркологическом диспансере. Загорелось в одной из палат. 22 пациентов медучреждения эвакуировали. Двоих доставили в больницы.
На месте возгорания работали 15 человек от МЧС России по Костромской области на 5 единицах техники и 4 человека от Центра гражданской защиты города на 1 единице техники. В настоящее время устанавливаются причины и виновники происшествия, — сообщили в управлении МЧС по Костромской области.
Полностью ликвидировать возгорание удалось к 05.15. Известно, что на место происшествия выезжали представители администрации региона. Напомним, недавно сотрудники МЧС проверяли места массового пребывания людей на предмет пожарной безопасности. Работники ведомства проследили за соблюдением мер пожарной безопасности на 106 объектах в Костромской области. Поводом для проверки стал пожар, произошедший 30 марта в психбольнице в Московской области.
k1news.ru: последние новости
Пожароопасный период в Костромской области начнется 16 апреля Вчера на костромском мосту трудились 120 рабочих Костромичке Светлане Хохловой нужна поддержка в конкурсе «Мисс Россия»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты378
Россия ответила на переезд Скрипалей в США92
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей31
США захотели сталинского «бога войны»6
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН882
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение