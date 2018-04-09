В Красноярске сгорела дорогая иномарка, оставленная у подъезда на ночь

Красноярске вновь ночью сгорела иномарка, припаркованная у подъезда многоэтажки. Об этом очевидцы написали в социальных сетях.

По данным МЧС, пожар на ул. Судостроительной в краевом центре начался около 3 часов ночи. На место возгорания прибыли спасатели, им удалось потушить огонь за 20 минут. Тушением занимались 7 пожарных, приехало две пожарных машины.

Дорогостоящий автомобиль сгорел дотла. В комментариях пользователи соцсети отмечают, что владелец машины парковал её у подъезда, загораживая жителям проход и делают предположения, что был совершен поджог.