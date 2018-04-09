Ещё
В Красноярске сгорела дорогая иномарка, оставленная у подъезда на ночь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске сгорела дорогая иномарка, оставленная у подъезда на ночь 

АиФ Красноярск 42 минуты назад
В Красноярске вновь ночью сгорела иномарка, припаркованная у подъезда многоэтажки. Об этом очевидцы написали в социальных сетях.
По данным МЧС, пожар на ул. Судостроительной в краевом центре начался около 3 часов ночи. На место возгорания прибыли спасатели, им удалось потушить огонь за 20 минут. Тушением занимались 7 пожарных, приехало две пожарных машины.
Дорогостоящий автомобиль сгорел дотла. В комментариях пользователи соцсети отмечают, что владелец машины парковал её у подъезда, загораживая жителям проход и делают предположения, что был совершен поджог.
АиФ Красноярск: последние новости
В пасхальную ночь в деревне Минино сгорели бани Больше половины ТРЦ в Красноярском крае нарушают пожарную безопасность Пожарная сигнализация в красноярской «Планете» ночью затопила магазины
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты376
Россия ответила на переезд Скрипалей в США92
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей31
США захотели сталинского «бога войны»5
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН882
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение