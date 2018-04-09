Ещё
Замкнуло проводку: в Перми пожарные выехали в торговый центр «Колизей Atrium»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замкнуло проводку: в Перми пожарные выехали в торговый центр «Колизей Atrium» 

59.ru 44 минуты назад
Фото: 59.ru
Утром 9 апреля в здании ТРК «Колизей Atrium» сработала пожарная сигнализация. По предварительным данным, в торговом центре произошло короткое замыкание в электропроводке.
О пожарной тревоге в торговом центре «Колизей Atrium» сообщили 59.ru очевидцы. По их словам, около семи-восьми пожарных автомобилей подъехали в 9:00 к зданию торгового центра на улицу Ленина.
— Около 09:00 во двор «Колизей Atrium» заехали около 7-8 пожарных машин. Спасатели через один из служебных выходов вошли в здание. Насколько я слышал, горела электрощитовая, — рассказал один из работников торгового центра.
Предположительно, в здании ТЦ произошло короткое замыкание
Как пояснили в краевом МЧС, пожарные расчеты выехали к месту по сигналу пожарной сигнализации, предположительно, из-за короткого замыкания. Во время ЧП посетителей в торговом центре не было.
— Сейчас причины происшествия уточняются, — пояснили 59.ru в ведомстве.
На прошлой неделе МЧС проводило учения в ТРК «Столица».
59.ru: последние новости
«Покупатели сами спрашивают, где эвакуационный выход»: в Перми прокуратура и МЧС проверили ТЦ «Агат» «Люди сами не пошли на улицу»: при эвакуации из пермского ТРК «Семья» в выходах застряли 20 человек «Это будет непросто»: владельцы пермских ТРК - об инициативе перенести кинотеатры на первый этаж
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты379
Россия ответила на переезд Скрипалей в США93
США захотели сталинского «бога войны»6
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей31
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН882
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение