Замкнуло проводку: в Перми пожарные выехали в торговый центр «Колизей Atrium»

Утром 9 апреля в здании ТРК «Колизей Atrium» сработала пожарная сигнализация. По предварительным данным, в торговом центре произошло короткое замыкание в электропроводке.

О пожарной тревоге в торговом центре «Колизей Atrium» сообщили 59.ru очевидцы. По их словам, около семи-восьми пожарных автомобилей подъехали в 9:00 к зданию торгового центра на улицу Ленина.

— Около 09:00 во двор «Колизей Atrium» заехали около 7-8 пожарных машин. Спасатели через один из служебных выходов вошли в здание. Насколько я слышал, горела электрощитовая, — рассказал один из работников торгового центра.

Предположительно, в здании ТЦ произошло короткое замыкание

Как пояснили в краевом МЧС , пожарные расчеты выехали к месту по сигналу пожарной сигнализации, предположительно, из-за короткого замыкания. Во время ЧП посетителей в торговом центре не было.

— Сейчас причины происшествия уточняются, — пояснили 59.ru в ведомстве.

На прошлой неделе МЧС проводило учения в ТРК «Столица».