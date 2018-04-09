Жителя Забайкалья задержали за умышленный поджог леса

ЧИТА , 9 апреля. / ТАСС /. Полиция задержала жителя Забайкальского края , который признался, что устроил лесной пожар с целью получения деляны для сбора горельника. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального УМВД

"8 апреля возле села Верх-Талача Карымского района произошел лесной пожар. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого: 31-летний мужчина признался, что умышленно поджигал лес, чтобы в дальнейшем получить деляну для сбора горельника. Сумма причиненного ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказали в ведомстве.

Природные пожары в Забайкалье начались в конце марта. По данным минприроды края, на 11:00 местного времени (05:00 мск) в регионе действуют десять лесных пожаров на общей площади 446 га. Пять из них локализованы на общей площади 271 га, угрозы населенным пунктам нет. Огонь тушат 219 человек, задействовали 36 единиц техники.

На прошлой неделе губернатор Наталья Жданова установила особый противопожарный режим на территории 29 из 35 муниципальных образований Забайкальского края. Кроме того, правительство региона ввело ограничения на пребывание людей в лесах до 26 апреля. Это сделали для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.

Всего, по информации регионального минприроды, с начала пожароопасного сезона в Забайкалье зарегистрировали 117 лесных пожаров на общей площади около 4,5 тыс. га.