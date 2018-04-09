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Череда серьезных пожаров прокатилась по Новосибирской области
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Череда серьезных пожаров прокатилась по Новосибирской области 

Все новости Новосибирской области 48 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В ночь на 7 апреля в селе Новомотково Тогучинского района загорелся частный дом. Первой на вызов прибыла добровольная пожарная команда, затем группировку сил увеличили. Крыша дома была полностью объята огнем, возгорание привело к гибели хозяина. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.
Семь единиц техники и 25 спасателей ликвидировали возгорание в частном доме на трех хозяев в Ленинском районе Новосибирска. Пожар принял внушительные размеры — порядка 400 квадратных метров. Позднее обнаружение и плотная застройка двора способствовали распространению огня. В результате пожара погиб мужчина. Установлено, что очаг возгорания располагался в сенях квартиры, где был обнаружен погибший.
Также в Ленинском районе пожарные спасли из пятиэтажного дома пять человек, в том числе одного ребенка. В подъезде на лестничной клетке загорелась детская коляска. Сотрудники МЧС максимально быстро организовали эвакуацию людей по лестничным маршам и ликвидировали пожар. Противодымная маска потребовалась одному человеку.
Сразу четыре пожарных ствола задействовали на тушении крупного возгорания в Советском районе. Спасатели защищали от перехода огня соседние строения и ликвидировали горение, которое происходило в частном доме, гараже, бане. Предполагаемая причина пожара — неправильное устройство печи в бане.
13 марта в Новосибирске произошел грандиозный пожар, столб дыма от которого был виден по всему мегаполису. Огонь вспыхнул в 6 часов утра, а потушить его удалось лишь поздно вечером. Паблик «Споттинг в Новосибирске» опубликовал фото, сделанное с борта самолета. Этот кадр отчетливо показал, насколько масштабным было возгорание.
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