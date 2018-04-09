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Ночью в центре Омска сгорел внедорожник Nissan Patrol
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Ночью в центре Омска сгорел внедорожник Nissan Patrol 

АиФ-Омск 52 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Сегодня, 9 апреля, ночью в Омске произошёл пожар. В Центральном округе Омска горел внедорожник Nissan Patrol. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на всю площадь автомобиля.
«Условиями развития пожара явилось позднее обнаружение загорания. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Отметим, что в результате пожара автомобиль полностью повреждён и восстановлению не подлежит. Для тушения пожара задействовали 8 спасателей и две спецмашины.
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