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Около Дальнегорска действует крупный лесной пожар
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Около Дальнегорска действует крупный лесной пожар 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Крупный лесной пожар, площадью более 1,3 га, действует под Дальнегорском, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на муниципальный отдел ГО и ЧС.
Как отметил начальник муниципального отдела ГО и ЧС Вячеслав Хван, всего в городском округе действует четыре пожара, самый большой из них на территории мономаховского лесничества, его площадь более 1,3 тысяч га.
«С огнем борется 17 человек и несколько единиц техники. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет», — рассказал Вячеслав Хван.
Напомним, что за прошедшие сутки в Приморье ликвидировали восемь и локализовали 11 лесных пожаров. Также в пяти муниципалитетах края введены особые противопожарные режимы, в том числе и в Дальнегорске.
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