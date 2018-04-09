Около Дальнегорска действует крупный лесной пожар

Крупный лесной пожар, площадью более 1,3 га, действует под Дальнегорском , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на муниципальный отдел ГО и ЧС.

Как отметил начальник муниципального отдела ГО и ЧС Вячеслав Хван, всего в городском округе действует четыре пожара, самый большой из них на территории мономаховского лесничества, его площадь более 1,3 тысяч га.

«С огнем борется 17 человек и несколько единиц техники. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет», — рассказал Вячеслав Хван.

Напомним, что за прошедшие сутки в Приморье ликвидировали восемь и локализовали 11 лесных пожаров. Также в пяти муниципалитетах края введены особые противопожарные режимы, в том числе и в Дальнегорске.