Из горящей пятиэтажки на Игримской пожарные спасли парализованную женщину

Тюмени вчера, 8 апреля, в многоэтажкке по улице Игримской произошел пожар. Здесь в доме №18 загорелась одна из квартир, а едкий дым начал валить в подъезд и из окон.

— Сообщение о возгорании поступило в 16:31. Горела квартира на третьем этаже, — рассказал 72.ru Сергей Юсько , руководитель пресс-службы регионального МЧС . — Ликвидировали пожар в 17:01. Из дома эвакуировали 28 человек, еще одного жильца спасли из зоны опасных факторов пожара.

По рассказам очевидцев, пожарные вынесли из дома парализованную женщину. Пожилая тюменка жила этажом выше квартиры, в которой произошел пожар.

Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС, со слов жильцов огонь занялся от сигареты — выпивший мужчина уснул на диване.

Одному жильцу понадобилась помощь медиков.

— Вызов поступил в 16.32, прибытие бригады скорой помощи в 16.38. Пациент доставлен в ОКБ №1, — сообщила Ирина Бердюгина , пресс-секретарь тюменской скорой.

На пожаре работали 18 сотрудников МЧС и девять единиц спецтехники.