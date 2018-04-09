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Из горящей пятиэтажки на Игримской пожарные спасли парализованную женщину
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Из горящей пятиэтажки на Игримской пожарные спасли парализованную женщину 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени вчера, 8 апреля, в многоэтажкке по улице Игримской произошел пожар. Здесь в доме №18 загорелась одна из квартир, а едкий дым начал валить в подъезд и из окон.
— Сообщение о возгорании поступило в 16:31. Горела квартира на третьем этаже, — рассказал 72.ru Сергей Юсько, руководитель пресс-службы регионального МЧС. — Ликвидировали пожар в 17:01. Из дома эвакуировали 28 человек, еще одного жильца спасли из зоны опасных факторов пожара.
По рассказам очевидцев, пожарные вынесли из дома парализованную женщину. Пожилая тюменка жила этажом выше квартиры, в которой произошел пожар.
Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС, со слов жильцов огонь занялся от сигареты — выпивший мужчина уснул на диване.
Одному жильцу понадобилась помощь медиков.
— Вызов поступил в 16.32, прибытие бригады скорой помощи в 16.38. Пациент доставлен в ОКБ №1, — сообщила Ирина Бердюгина, пресс-секретарь тюменской скорой.
На пожаре работали 18 сотрудников МЧС и девять единиц спецтехники.
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