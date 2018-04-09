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На улицах Пензы продолжают ликвидировать локальные подтопления
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На улицах Пензы продолжают ликвидировать локальные подтопления 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Мэр Пензы Виктор Кувайцев распорядился в кратчайшие сроки ликвидировать скопление воды на улицах областного центра. Такую задачу градоначальник поставил во время осмотра территории дома №72 на улице Громова в воскресенье, 8 апреля. Как оказалось, жители микрорайона ниже расположенного проезда еще летом зацементировали сточную трубу. Результат — затопленный дачный участок.
«Необходимо оказать пензенцам помощь — ликвидировать скопление воды в кратчайшие сроки», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба городской администрации.
Мэр поручил глава районных администраций проводить мониторинг локальных мест подтоплений и оперативно реагировать на обращения горожан. Так, на улице Громова подтопление ликвидировали одна единица водооткачивающей техники и два человека от МУП «Пензадормост», также были задействованы насос и три человека от Муниципальной пожарной части. Работы по откачке воды проводились на улице Ивановской,170.
«Всего в Пензе на сегодняшний день в противопаводковых мероприятиях задействовано 16 человек и семь единиц техники», — уточнили в мэрии.
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