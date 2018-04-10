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Во Владивостоке ограбили пожилую женщину
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Во Владивостоке ограбили пожилую женщину 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Прокурором Фрунзенского района города Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в грабеже, то есть открытом хищении чужого имущества, совершенном с незаконным проникновением в жилище с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Преступление было совершено в феврале текущего года. Фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения и действуя из корыстных побуждений, под надуманным предлогом пришла к одинокой пожилой женщине.
Толкнув руками входную дверь, ей удалось разорвать защитную дверную цепь и незаконно проникнуть в жилище потерпевшей. Злоумышленница закрыла рукой ей рот, при этом другой рукой достала кошелек из находившейся рядом сумки.
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