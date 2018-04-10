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Пьяная жительница Владивостока ограбила пенсионерку
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Пьяная жительница Владивостока ограбила пенсионерку 

Приморская газета 36 минут назад
Прокурор Фрунзенского района утвердил обвинению по уголовному делу в отношении жительницы Владивостока. Она обвиняется в ограблении, совершенном с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Об этом сообщает «Приморская газета» со ссылкой на прокуратуру края.
— Суд установил, что преступление совершено в феврале 2017 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурантка под надуманным предлогом пришла к одинокой пенсионерке. Она разорвала цепочку на входной двери. Незаконно проникнув в жилище пожилой женщины, злоумышленница закрыла ей рот рукой. Второй рукой она достала кошелек из сумки пенсионерки, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Затем злоумышленница скрылась с места преступления, причинив потерпевшей в общей сложности ущерб на сумму свыше 12 тыс. рублей.
В ходе расследования установлено, что обвиняемая уже ранее отбывала наказание за совершение ряда тяжких преступлений, в том числе кражи и грабежа.
В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.
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