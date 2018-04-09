Женщины с детьми смогли самостоятельно покинуть горящий роддом в ЕАО

«Сообщение о возгорании в родильном отделении на пульт пожарно-спасательной службы в 07:37 местного времени (00:37 мск). Пожарные прибыли на место спустя несколько минут, очаг возгорания находился в предродовом кабинете на втором этаже больницы в районе жарового шкафа», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после срабатывания автоматической пожарной сигнализации медперсонал, а также женщины с детьми смогли эвакуироваться самостоятельно.

«Всего здание покинули 26 человек. Из них 10 новорожденных», — отметили в ГУ МЧС.

Пожарные оперативно потушили пожар, не допустив дальнейшего распространения пламени.