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Женщины с детьми смогли самостоятельно покинуть горящий роддом в ЕАО
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Женщины с детьми смогли самостоятельно покинуть горящий роддом в ЕАО 

BFM.RU 9 минут назад
Фото: letnews.ru
В родильном отделение Центральной районной больницы села Ленинское Еврейской автономной области произошел пожар, были эвакуированы 26 человек, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Главного управления МЧС по региону в понедельник.
«Сообщение о возгорании в родильном отделении на пульт пожарно-спасательной службы в 07:37 местного времени (00:37 мск). Пожарные прибыли на место спустя несколько минут, очаг возгорания находился в предродовом кабинете на втором этаже больницы в районе жарового шкафа», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, после срабатывания автоматической пожарной сигнализации медперсонал, а также женщины с детьми смогли эвакуироваться самостоятельно.
«Всего здание покинули 26 человек. Из них 10 новорожденных», — отметили в ГУ МЧС.
Пожарные оперативно потушили пожар, не допустив дальнейшего распространения пламени.
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