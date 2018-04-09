«Не хотели выходить»: из ТЦ «Гудок» эвакуировали около 700 человек

63.ru стали известны детали инцидента с отключением электричества в торговом центре «Гудок» на Красноармейской. Это событие выявило проблему, которая связана с поведением людей во время чрезвычайных ситуаций.

Около 20:00 в пятницу, 6 апреля, в торговом центре отключилось электричество. В квартале, где находится магазин, идут ремонтные работы.

Затем сработала пожарная сигнализация. В региональное управление МЧС поступил сигнал о возможном пожаре в 20:19. На Красноармейскую немедленно выехали пожарные расчеты и дежурная смена Поисково-спасательной службы Самарской области

Представители экстренных служб и персонал начали эвакуацию людей из торгового центра. Однако клиенты очень неохотно покидали «Гудок», несмотря на темноту (в некоторых сегментах центра работало только аварийное освещение).

Особенно долго уговаривать пришлось тех, кто находился в кинотеатрах, и подростков 14-17 лет, которые не хотели уходить с фудкорта. Таких набралось примерно 25 человек.

Они не только отказывались подчиняться командам пожарных-спасателей, но и стали выкладывать посты в соцсетях о том, что в «Гудке» якобы что-то горит, пахнет проводкой, и из залов кинотеатра звонят дети. Таким образом они явно намекали на параллель с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

— Вы представляете, о чем думают эти дети? Для них это игра, экстрим! Пришлось чуть ли не силой выводить их с фудкорта. А если бы действительно начался пожар? С такими установками у молодежи жертв могло бы быть намного больше, чем в Кемерово. Родителям этих ребят не помешало бы провести разъяснительные беседы со своими чадами, — поделился с 63.ru впечатлениями источник в экстренных службах Самарской области.

В общей сложности в торговом центре в момент инцидента находилось около 700 человек. Примерно через час — 21:15 — «Гудок» продолжил работу в обычном режиме.