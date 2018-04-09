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Особый противопожарный режим введен в Дальнегорске и Тернейском районе
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Особый противопожарный режим введен в Дальнегорске и Тернейском районе 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Постановлением муниципальных администраций на территории Тернейского района Приморья и Дальнегорского городского округа введен особый противопожарный режим.
Сегодня особый противопожарный режим действует в пяти территориях Приморья: Уссурийском и Дальнегорском городских округах, Ханкайском, Тернейском и Кавалеровском районах.
Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, создание противопожарных минерализованных полос и другие меры.
Также введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тысяч рублей увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима — 20-40 тысяч рублей, для юридических — увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.
За прошедшие сутки в Приморье ликвидировано восемь лесных пожаров в Надеждинском, Кировском, Красноармейском, Лазовском, Ольгинском, Пожарском, Ханкайском районах и Уссурийском городском округе. Локализовано 11 лесных пожаров в Кавалеровском, Ольгинском, Пограничном, Тернейском, Ханкайском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе.
На утро понедельника, 9 апреля, в Приморье действующими остаются шесть лесных пожаров в Дальнегорском округе, Кавалеровском, Ханкайском и Чугуевском районах. Согласно данными космического мониторинга ИСДМ «Рослесхоз», на территории Приморского края выявлено 60 тепловых аномалий.
За сутки на тушении лесных пожаров задействованы 261 человек и 45 единиц техники.
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