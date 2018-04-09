Создание лесного «зеленого щита» между Пекином и Тяньцзинем

Шицзячжуан, 8 апреля / Синьхуа / — В 2018 году на территории городского округа Ланфан провинции Хэбэй /Северный Китай/ планируется произвести лесопосадки на площади 1 млн му /около 67 тыс. га/, чтобы сделать Ланфан центром равнинной переходной зоны охраняемой экологии между Пекином и Тяньцзинем . В течение весны деревья должны быть высажены на площади около 53 тыс. га. К концу года площадь лесного покрова в Ланфане превысит 31 проц, и он начнет выполнять роль «зеленого щита» между двумя мегаполисами.

Шицзячжуан, 8 апреля /Синьхуа/ — В 2018 году на территории городского округа Ланфан провинции Хэбэй /Северный Китай/ планируется произвести лесопосадки на площади 1 млн му /около 67 тыс. га/, чтобы сделать Ланфан центром равнинной переходной зоны охраняемой экологии между Пекином и Тяньцзинем. В течение весны деревья должны быть высажены на площади около 53 тыс. га. К концу года площадь лесного покрова в Ланфане превысит 31 проц, и он начнет выполнять роль «зеленого щита» между двумя мегаполисами.

Шицзячжуан, 8 апреля /Синьхуа/ — В 2018 году на территории городского округа Ланфан провинции Хэбэй /Северный Китай/ планируется произвести лесопосадки на площади 1 млн му /около 67 тыс. га/, чтобы сделать Ланфан центром равнинной переходной зоны охраняемой экологии между Пекином и Тяньцзинем. В течение весны деревья должны быть высажены на площади около 53 тыс. га. К концу года площадь лесного покрова в Ланфане превысит 31 проц, и он начнет выполнять роль «зеленого щита» между двумя мегаполисами.

Шицзячжуан, 8 апреля /Синьхуа/ — В 2018 году на территории городского округа Ланфан провинции Хэбэй /Северный Китай/ планируется произвести лесопосадки на площади 1 млн му /около 67 тыс. га/, чтобы сделать Ланфан центром равнинной переходной зоны охраняемой экологии между Пекином и Тяньцзинем. В течение весны деревья должны быть высажены на площади около 53 тыс. га. К концу года площадь лесного покрова в Ланфане превысит 31 проц, и он начнет выполнять роль «зеленого щита» между двумя мегаполисами.