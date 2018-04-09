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Мень поручил проверить расположение детских комнат в ТЦ
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Мень поручил проверить расположение детских комнат в ТЦ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень поручил региональным инспекциям Госстройнадзора проверить, правильно ли расположены детские игровые комнаты в торговых центрах. Об этом пишет газета «Известия».
"Мы дали сигнал всем региональным инспекциям Государственного строительного надзора проверить выполнение норм Свода правил про проектированию и строительству. Кроме того, региональные подразделения МЧС сегодня проверяют его выполнение. Норма существует, она абсолютно правильная, адекватная, но правоприменение, к сожалению, не всегда работает", — сказал Мень.
По его словам, в России есть Свод правил по проектированию и строительству от 2009 года, актуализированный в 2012 году. Согласно этому документу, детские игровые комнаты в торговых центрах не могут располагаться выше второго этажа и далее 20 метров от выхода.
Он также добавил, что данная норма не всегда работает, так как стоимость аренды на первом и втором этажах значительно выше, чем на третьем и четвертом.
Ранее сообщалось, что МЧС отчиталось о проверке 50% торговых центров.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.
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