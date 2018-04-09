Мень поручил проверить расположение детских комнат в ТЦ

"Мы дали сигнал всем региональным инспекциям Государственного строительного надзора проверить выполнение норм Свода правил про проектированию и строительству. Кроме того, региональные подразделения МЧС сегодня проверяют его выполнение. Норма существует, она абсолютно правильная, адекватная, но правоприменение, к сожалению, не всегда работает", — сказал Мень.

По его словам, в России есть Свод правил по проектированию и строительству от 2009 года, актуализированный в 2012 году. Согласно этому документу, детские игровые комнаты в торговых центрах не могут располагаться выше второго этажа и далее 20 метров от выхода.

Он также добавил, что данная норма не всегда работает, так как стоимость аренды на первом и втором этажах значительно выше, чем на третьем и четвертом.

Ранее сообщалось, что МЧС отчиталось о проверке 50% торговых центров.