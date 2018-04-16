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Роспотребнадзор сообщил число обратившихся за помощью после укусов клещей
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Роспотребнадзор сообщил число обратившихся за помощью после укусов клещей 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Около 1,6 тысячи россиян, в том числе 713 детей, обратились в медицинские организации в 2018 году, пострадав от укусов клещей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"По данным оперативного еженедельного мониторинга на 13 апреля в 55 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились 1599 пострадавших от укусов клещей, в том числе 713 детей, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза", — говорится в сообщении.
Отмечается, что акарицидные обработки с осуществлением контроля качества и эффективности на площади более 2,5 тысяч гектаров проведены в республиках Крым, Адыгея, Хакасия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Краснодарском, Приморском, Хабаровском и Ставропольском краях, Астраханской, Ростовской, Белгородской, Тюменской, Амурской областях, Еврейской автономной области.
Согласно сообщению, при подготовке к открытию детских оздоровительных учреждений, в субъектах РФ в 2018 году запланирована обработка более 37 тысяч гектаров территории.
По состоянию на 13 апреля, в РФ от клещевого вирусного энцефалита привиты 903 тысячи человек, добавляется в сообщении.
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