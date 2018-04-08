Число пострадавших от взрыва в Ереване возросло до девяти человек 

По меньшей мере девять посетителей одного из кафе в столице Армении оказались в больнице из‐за взрыва кислородного баллона, сообщает телеканал «360».
Сообщается, что 2 апреля в 19:44 по московскому времени на пульт местных спасателей поступил сигнал, что на Северном проспекте в Ереване произошел сильный взрыв. По прибытии спасательных расчетов оказалось, что из-за взрыва кислородного баллона серьезно пострадали посетители заведения общественного питания.
Уточняется, что все девять человек были срочно госпитализированы. В пресс-службе МЧС Армении ранее рассказали, что среди пострадавших есть и иностранные граждане, однако информацию о конкретном гражданстве доставленных в больницу людей не предоставили.