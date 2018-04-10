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За прошедшие сутки в Приморье ликвидировано семь лесных пожаров
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За прошедшие сутки в Приморье ликвидировано семь лесных пожаров 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
За прошедшие сутки в Приморье ликвидировано семь лесных пожаров: три в Чугуевском районе, два в Тернейском и по одному в Партизанском районе и Партизанском городском округе, сообщает PRIMPRESS. Также за сутки было локализовано 14 лесных пожаров в Дальнегорском городском округе, Кавалеровском, Ольгинском, Пограничном, Тернейском, Ханкайском и Шкотовском районах.
Напомним, на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. Кроме того, в связи с ухудшением пожарной обстановки, связанной с лесными пожарами, было подписано постановление о введении режима повышенной готовности в Приморье.
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