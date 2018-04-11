Ещё
В Приморье потушили все лесные пожары
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье потушили все лесные пожары 

РИА Новости 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости. Спасатели потушили все природные пожары в Приморье, ситуация в лесах края стабилизировалась, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Сейчас на территории Приморского края установился I класс пожарной опасности в лесах. Все лесные пожары ликвидированы… Продолжает работу межведомственный оперативный штаб", — сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Игорь Сарана.
С 9 апреля на территории Приморья введён особый противопожарный режим. По данным на утро вторника, в регионе полыхало 19 пожаров.
Наиболее сложная пожароопасная ситуация на Дальнем Востоке складывается в Приамурье — там введен режим ЧС.
РИА Новости: последние новости
В Кузбассе восемь детей увезли из бассейна в больницу Угрозы дальнейшего обрушения магазина в Кургане нет, сообщили в МЧС На что должны обращать внимание посетители торговых центров?
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления634
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей69
Небо над Сирией опустело349
Британия отказалась бомбить Сирию56
Россия откажется от украинских двигателей9
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение