Семь лесных пожаров потушено за минувшие сутки в Приморье

За прошедшие сутки в Приморье ликвидировано семь лесных пожаров: три в Чугуевском районе, два в Тернейском и по одному в Партизанском районе и Партизанском городском округе.

Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, также за сутки было локализовано 14 лесных пожаров в Дальнегорском городском округе, Кавалеровском, Ольгинском, Пограничном, Тернейском, Ханкайском и Шкотовском районах.

На утро вторника, 10 апреля, действующими остаются четыре лесных пожара в Кавалеровском, Ольгинском районах и Дальнегорском городском округе.

За сутки на тушении лесных пожаров были задействованы 263 человека и 65 единиц техники.

Напомним, на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. Такое распоряжение подписал в понедельник, 9 апреля, врио Губернатора края Андрей Тарасенко . Кроме того, в связи с ухудшением пожарной обстановки, связанной с лесными пожарами, глава региона подписал постановление о введении режима повышенной готовности в Приморье. ​

Отметим, особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов.

Также введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тысяч рублей увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима — 20-40 тысяч рублей, для юридических — увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.