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Семь лесных пожаров потушено за минувшие сутки в Приморье
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Семь лесных пожаров потушено за минувшие сутки в Приморье 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
За прошедшие сутки в Приморье ликвидировано семь лесных пожаров: три в Чугуевском районе, два в Тернейском и по одному в Партизанском районе и Партизанском городском округе.
Как сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства, также за сутки было локализовано 14 лесных пожаров в Дальнегорском городском округе, Кавалеровском, Ольгинском, Пограничном, Тернейском, Ханкайском и Шкотовском районах.
На утро вторника, 10 апреля, действующими остаются четыре лесных пожара в Кавалеровском, Ольгинском районах и Дальнегорском городском округе.
За сутки на тушении лесных пожаров были задействованы 263 человека и 65 единиц техники.
Напомним, на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. Такое распоряжение подписал в понедельник, 9 апреля, врио Губернатора края Андрей Тарасенко. Кроме того, в связи с ухудшением пожарной обстановки, связанной с лесными пожарами, глава региона подписал постановление о введении режима повышенной готовности в Приморье. ​
Отметим, особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов.
Также введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тысяч рублей увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима — 20-40 тысяч рублей, для юридических — увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.
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 Ещё 7 источников 
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