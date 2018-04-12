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Семь лесных пожаров ликвидированы в Приморье
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Семь лесных пожаров ликвидированы в Приморье 

АиФ-Владивосток 21 минуту назад
Фото: АиФ-Владивосток
За прошедшие сутки в Приморье ликвидированы семь лесных пожаров в Кавалеровском и Ольгинском районах. По данным на утро четверга, 12 апреля, действующих лесных пожаров в крае нет.
Как сообщили в департаменте лесного хозяйства, за сутки на тушении пожаров были задействованы 64 человека и 16 единиц техники.
По данными космического мониторинга ИСДМ «Рослесхоз», на территории Приморского края тепловых аномалий не выявлено.
Напомним, на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. Такое распоряжение подписал в понедельник, 9 апреля, врио Губернатора края Андрей Тарасенко. Кроме того, в связи с ухудшением пожарной обстановки, связанной с лесными пожарами, глава региона подписал постановление о введении режима повышенной готовности в Приморье.
Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов.
Также введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тысяч рублей увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима — 20-40 тысяч рублей, для юридических — увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.
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