Крупный пожар в больнице Стамбула локализован

Стамбуле локализован крупный пожар, вспыхнувший в здании учебно-исследовательского госпиталя Таксим в районе Газиосманпаша, передает НСН.

Как пишет РИА Новости , губернатор Васип Шахин отметил, что в настоящий момент информации о погибших нет. Он добавил, что большинство пациентов покинули здание самостоятельно. Людей, находящихся в реанимации, эвакуировали спасатели.

Напомним, сильный пожар, который начался в госпитале сегодня днём, сначала охватил крышу, а затем стал распространяться по всем этажам здания. Из-за возгорания были эвакуированы не только пациенты больницы, но и жильцы близлежащих домов.