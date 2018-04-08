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Крупный пожар в больнице Стамбула локализован
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Крупный пожар в больнице Стамбула локализован 

Газета.Ru 1 час назад
В Стамбуле локализован крупный пожар, вспыхнувший в здании учебно-исследовательского госпиталя Таксим в районе Газиосманпаша, передает НСН.
Как пишет РИА Новости, губернатор Васип Шахин отметил, что в настоящий момент информации о погибших нет. Он добавил, что большинство пациентов покинули здание самостоятельно. Людей, находящихся в реанимации, эвакуировали спасатели.
Напомним, сильный пожар, который начался в госпитале сегодня днём, сначала охватил крышу, а затем стал распространяться по всем этажам здания. Из-за возгорания были эвакуированы не только пациенты больницы, но и жильцы близлежащих домов.
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