Под Саратовом число пострадавших при пожаре в доме возросло до четырех

Ранее в областном главке МЧС РИА Новости заявили, что пожар в воскресенье произошел в квартире на первом этаже третьего подъезда трехэтажного кирпичного жилого дома с деревянными пустотными стенами. По данным ведомства, из дома были эвакуированы 55 человек, женщина и девятилетний ребенок госпитализированы с отравлением продуктами горения. В 20.15 мск открытое горение ликвидировано.

"Есть информация о четырех пострадавших, среди них один ребенок. Всех в состоянии легкой и средней степени тяжести «скорая» доставила в больницу", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в администрации Энгельсского района Саратовской области, эвакуированные жители дома до утра останутся в пункте временного размещения, который организован в ближайшей школе. Собеседница агентства добавила, что в ближайшее время специалистам предстоит оценить, возможно ли дальнейшее проживание в этом доме.