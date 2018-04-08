Ещё
Под Саратовом число пострадавших при пожаре в доме возросло до четырех
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Саратовом число пострадавших при пожаре в доме возросло до четырех 

РИА Новости 1 час назад
САРАТОВ, 8 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших в результате пожара в трехэтажном жилом доме в городе Энгельс Саратовской области достигло четырех человек, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
Ранее в областном главке МЧС РИА Новости заявили, что пожар в воскресенье произошел в квартире на первом этаже третьего подъезда трехэтажного кирпичного жилого дома с деревянными пустотными стенами. По данным ведомства, из дома были эвакуированы 55 человек, женщина и девятилетний ребенок госпитализированы с отравлением продуктами горения. В 20.15 мск открытое горение ликвидировано.
"Есть информация о четырех пострадавших, среди них один ребенок. Всех в состоянии легкой и средней степени тяжести «скорая» доставила в больницу", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в администрации Энгельсского района Саратовской области, эвакуированные жители дома до утра останутся в пункте временного размещения, который организован в ближайшей школе. Собеседница агентства добавила, что в ближайшее время специалистам предстоит оценить, возможно ли дальнейшее проживание в этом доме.
РИА Новости: последние новости
На юге Москвы загорелся многоэтажный дом В Новгородской области завели дело после гибели пяти человек при пожаре Россияне ждут регулярных сообщений о расследовании пожара в Кемерово
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН816
Лавров дал прогноз по будущему ЕС44
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1440
Ким Чен Ын готов к ядерному разоружению180
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность851
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение