В Башкирии почти две тысячи человек эвакуировали из торгового центра 

В ТЦ «Фабри» в Стерлитамаке произошло короткое замыкание, эвакуировать пришлось 1,9 тысяч человек. В результате инцидента никто не пострадал.
"В Стерлитамаке в ТЦ «Фабри» по адресу: улица Худайбердиева, дом 120, произошло короткое замыкание без возгорания. Из здания эвакуированы 1,9 тыс. человек", — цитирует ТАСС представителя регионального МЧС. «На место было направлено три единицы пожарной техники и девять человек личного состава. По прибытию было установлено, что на втором этаже произошло короткое замыкание без горения. Посетители и персонал были экстренно эвакуированы, всего 1 946 человек. Пострадавших нет».
Ранее «СП» сообщала, что около 70 человек пришлось эвакуировать в подмосковной Кашире из торгового центра. Сообщается, что посетителей и сотрудников торгового центра срочно эвакуировали из-за короткого замыкания.
Новости по теме: Рязанский торговый центр «Барс» эвакуировали из-за задымления