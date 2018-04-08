Охранника «Зимней вишни» оставили под арестом

Областной суд города Кемерово оставил под стражей сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина до 25 мая. Он является одним из фигурантов пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает телеканал «360».

Перед вынесением вердикта, охранник обратился к суду и попросил смягчить наказание, поместив его под домашний арест. По словам мужчины, во время ЧП он сделал все, что от него зависит.

"Я вызвал охранную службу 112, сразу после первого сигнала о наличии в здании пожара. Пожарно-техническую сигнализацию на мониторе я не отключал. Также помогал в эвакуации первого этажа, позвонил охранникам, один из них проводил эвакуацию на четвертом этаже, другой — с бокового входа. Позже, на улице, мы не пускали людей в здание людей", — сказал Сергей Антюшин.

По версии следствия, именно Антюшин отключил систему оповещения, когда началось возгорание. Сразу после ЧП охранника задержали, а затем он, как и ряд других фигурантов, попытался обжаловать принятое решение.

Пожар охватил «Зимнюю вишню» 25 марта. По словам посетителей, эвакуационные выходы были закрыты, а сигнализация не сработала. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.