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Охранника «Зимней вишни» оставили под арестом
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Охранника «Зимней вишни» оставили под арестом 

Газета.Ru 1 час назад
Областной суд города Кемерово оставил под стражей сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина до 25 мая. Он является одним из фигурантов пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает телеканал «360».
Перед вынесением вердикта, охранник обратился к суду и попросил смягчить наказание, поместив его под домашний арест. По словам мужчины, во время ЧП он сделал все, что от него зависит.
"Я вызвал охранную службу 112, сразу после первого сигнала о наличии в здании пожара. Пожарно-техническую сигнализацию на мониторе я не отключал. Также помогал в эвакуации первого этажа, позвонил охранникам, один из них проводил эвакуацию на четвертом этаже, другой — с бокового входа. Позже, на улице, мы не пускали людей в здание людей", — сказал Сергей Антюшин.
По версии следствия, именно Антюшин отключил систему оповещения, когда началось возгорание. Сразу после ЧП охранника задержали, а затем он, как и ряд других фигурантов, попытался обжаловать принятое решение.
Пожар охватил «Зимнюю вишню» 25 марта. По словам посетителей, эвакуационные выходы были закрыты, а сигнализация не сработала. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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