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В Башкирии из торгового центра эвакуировали более двух тысяч человек
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В Башкирии из торгового центра эвакуировали более двух тысяч человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
УФА, 8 апр — РИА Новости. Почти 2 тысячи посетителей торгового центра в башкирском Стерлитамаке эвакуировали из-за короткого замыкания электропроводки, сообщил РИА Новости представитель МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, инцидент в торговом центре «Фабри» произошел в Стерлитамаке в 20.33 (18.33 мск).
"По прибытию к месту вызова пожарных подразделений в количестве трех единиц техники и девяти человек личного состава обнаружено короткое замыкание без горения возле лифта на втором этаже. Из торгового центра эвакуировано 1946 человек. Погибших и пострадавших нет. Тушение не производилось, помещение проветривается", — пояснил представитель башкирского МЧС.
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