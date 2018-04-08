В Башкирии из торгового центра эвакуировали более двух тысяч человек

По данным ведомства, инцидент в торговом центре «Фабри» произошел в Стерлитамаке в 20.33 (18.33 мск).

"По прибытию к месту вызова пожарных подразделений в количестве трех единиц техники и девяти человек личного состава обнаружено короткое замыкание без горения возле лифта на втором этаже. Из торгового центра эвакуировано 1946 человек. Погибших и пострадавших нет. Тушение не производилось, помещение проветривается", — пояснил представитель башкирского МЧС.