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Пожар в Энгельсе: двое пострадавших
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Пожар в Энгельсе: двое пострадавших 

Вести.Ru 18 минут назад
В городе Энгельс Саратовской области в воскресенье произошел пожар в жилом доме. Пострадали два человека: женщина и ребенок 2009 года рождения. Они госпитализированы с отравлением продуктами горения.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС Наталию Каранатову, возгорание возникло в квартире на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома с деревянными пустотными стенами. Из здания были эвакуированы 55 человек.
Пожарные объявили о ликвидации открытого огня в 21:15 местного времени (20:15 по Москве). Сейчас они продолжают проливку помещений, на месте происшествия работают представители других экстренных служб, в том числе спасатели. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
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