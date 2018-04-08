Из горящего дома спасли 55 человек

8 апреля в 17-этажном жилом здании по улице Болотниковская, 5, строение 2, Нагорного района Южного административного округа произошел пожар. В результате возгорания пострадали трое москвичей, в том числе один ребенок.

Как сообщили корреспонденту «ВМ» в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по городу Москве, сигнал о пожаре на Болотниковской улице поступил на пульт оперативной дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях около 10:50. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание началось в квартире на четвертом этаже многоэтажки. По оценке спасателей, огонь распространился по площади приблизительно 50 квадратных метров. В результате оперативных действий бригады, занимавшейся тушением пожара, к 12:15 возгорание удалось локализовать, а к 12:32 огонь в загоревшейся квартире был полностью ликвидирован.

По ходу проведения разведки помещения и тушения огня пожарными было выведено из горящего дома 55 человек, в том числе восемь детей.

— К сожалению, в инциденте на Болотниковской улице пострадали люди, — сообщили «ВМ» в пресс-службе ГУ МВД по Москве

По предварительным данным, всего на пожаре травмы различной степени тяжести получили три человека, в число которых входит один ребенок. Они были доставлены в каретах скорой помощи в близлежащие медицинские учреждения. Их имена и личные данные не разглашаются.

В настоящее время следственные органы осматривают место происшествия. Причины возгорания на данный момент специалисты не установили.