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В МЧС назвали вероятную причину пожара в московском ТЦ «Персей»
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В МЧС назвали вероятную причину пожара в московском ТЦ «Персей» 

РИА Новости 6 апреля 2018
Фото: РИА Новости
НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА В ДЕТСКОМ ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ "ПЕРСЕЙ" МОГЛА СТАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ — ГЛАВА ГУ МЧС МОСКВЫ
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