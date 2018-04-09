Ещё
В зоопарке в Киеве произошел пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В зоопарке в Киеве произошел пожар 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: Мир24
КИЕВ, 9 апр — РИА Новости. Пожар площадью 60 квадратных метров произошел в помещении для зимнего содержания животных в Киевском зоопарке, животных эвакуировали, сообщается на сайте управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям столицы Украины.
По данным ведомства, в воскресенье вечером спасателям поступило сообщение о пожаре на территории Киевского зоопарка. На место происшествия были немедленно направлены сотрудники ближайших пожарно-спасательных подразделений.
"По прибытию было установлено, что горит кровля одноэтажного помещения для зимнего содержания животных. В 18.37 (совпадает с мск) пожар на площади 60 квадратных метров был локализован, а в 18.50 — ликвидирован. Животных из помещения, где возникло возгорание, эвакуировали", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работали четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава. Погибших и пострадавших нет.
Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают правоохранительные органы.
РИА Новости: последние новости
На юге Москвы загорелся многоэтажный дом В Новгородской области при пожаре погибли ребенок и четверо взрослых В Башкирии из торгового центра эвакуировали более двух тысяч человек
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию81
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты800
Россия ответила на переезд Скрипалей в США184
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»31
США захотели сталинского «бога войны»31
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:19
Тулееву предложили новую должность
Политика
02:18
Пьеха оказалась в больнице без лекарств
Шоу-бизнес
00:25
Загорелся киевский зоопарк
Происшествия
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение