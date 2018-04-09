В зоопарке Киева произошел пожар

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Госслужбы Украины по ЧС, загорелась кровля одноэтажного здания.

Огонь охватил порядка 60 квадратных метров. Всех животных из помещения, где возникло возгорание, успели эвакуировать. Погибших и пострадавших в результате инцидента не было.

Сообщается, что 8 апреля в 18:01 по местному времени дежурным спасателям на пульт поступил сигнал о возгорании на территории Киевского зоопарка. Оказалось, что горит кровля одноэтажного строения.

Огонь удалось локализовать спустя полчаса после приезда пожарных расчетов. Для тушения пожара было задействовано четыре единицы спасательной техники и 23 человека личного состава.

Причины возгорания выясняются.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ