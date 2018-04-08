В Петербурге двое рабочих отравились неизвестными химикатами во время чистки цистерны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 8 апреля. / ТАСС /. Двое рабочих, занимавшихся пропаркой цистерны на предприятии в Пушкинском районе Петербурга, отравились неизвестными химикатами. Один из рабочих погиб, второго госпитализировали, сообщили ТАСС в петербургском Главном управлении МЧС

"В 13:15 мск поступил вызов на предприятие в Пушкинском районе, где двое рабочих пропаривали емкость с неизвестным веществом. Один из них погиб, второй пострадал. Опасности окружающей среде нет", — сказал представитель городского управления.

Состояние пострадавшего не уточняется.