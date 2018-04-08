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В Петербурге двое рабочих отравились неизвестными химикатами во время чистки цистерны
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В Петербурге двое рабочих отравились неизвестными химикатами во время чистки цистерны 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Двое рабочих, занимавшихся пропаркой цистерны на предприятии в Пушкинском районе Петербурга, отравились неизвестными химикатами. Один из рабочих погиб, второго госпитализировали, сообщили ТАСС в петербургском Главном управлении МЧС.
"В 13:15 мск поступил вызов на предприятие в Пушкинском районе, где двое рабочих пропаривали емкость с неизвестным веществом. Один из них погиб, второй пострадал. Опасности окружающей среде нет", — сказал представитель городского управления.
Состояние пострадавшего не уточняется.
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