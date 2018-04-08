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Горящий дачный дом потушили в Электростали
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Горящий дачный дом потушили в Электростали 

РИАМО 1 час назад
Пожарные ликвидировали возгорание в дачном доме в подмосковном городском округе Электросталь, никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В воскресенье в 13:34 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, город Электросталь, садовое товарищество «Дружба».
«В 16:10 — ликвидация пожара. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, восемь человек.
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