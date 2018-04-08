Горящий дачный дом потушили в Электростали

Пожарные ликвидировали возгорание в дачном доме в подмосковном городском округе Электросталь , никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 13:34 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область , городской округ Электросталь, город Электросталь, садовое товарищество «Дружба».

«В 16:10 — ликвидация пожара. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, восемь человек.