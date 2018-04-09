Липчан предупредили об отключениях воды 10 апреля

Во вторник, 10 апреля, несколько улиц Липецка останутся без воды, сообщила пресс-служба регионального МЧС

С 9.00 до 11.00 не будет воды в доме №2 по улице Я. Берзина.

С 11.00 до 12.00 без воды останутся жители домов 10, 12, 19, 21, 23, 42, 8 №№ по улице Индустриальная.

С 10.00 до 20.00 без воды останутся улицы частного сектора:

ХХ Партсъезд;Красная;Арктическая;Дарвина;Энергетическая;Т. Фрунзе;Чапаева;Маяковского.

С 9.00 до 20.00 не будет воды в доме №92а по проспекту Победы и в доме №145 по улице Гагарина.