Ещё
Липчан предупредили об отключениях воды 10 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Липчан предупредили об отключениях воды 10 апреля 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
Во вторник, 10 апреля, несколько улиц Липецка останутся без воды, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
С 9.00 до 11.00 не будет воды в доме №2 по улице Я. Берзина.
С 11.00 до 12.00 без воды останутся жители домов 10, 12, 19, 21, 23, 42, 8 №№ по улице Индустриальная.
С 10.00 до 20.00 без воды останутся улицы частного сектора:
ХХ Партсъезд;Красная;Арктическая;Дарвина;Энергетическая;Т. Фрунзе;Чапаева;Маяковского.
С 9.00 до 20.00 не будет воды в доме №92а по проспекту Победы и в доме №145 по улице Гагарина.
АиФ: последние новости
В Орле на Пасху при пожаре погиб мужчина Эвакуация в тамбовской поликлинике №6 была учебной Учеников воронежской школы эвакуировали из-за короткого замыкания
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию81
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты791
Россия ответила на переезд Скрипалей в США183
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»
США захотели сталинского «бога войны»31
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:19
Тулееву предложили новую должность
Политика
02:18
Пьеха оказалась в больнице без лекарств
Шоу-бизнес
00:25
Загорелся киевский зоопарк
Происшествия
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение