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В Кунгуре подросток травмировался на проводах
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В Кунгуре подросток травмировался на проводах 

АиФ Пермь 25 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Несчастный случай произошёл в Кунгуре 7 апреля. Подросток повис на проводах. Это произошло около 16 часов дня.
«На пульт оперативного дежурного Кунгурской городской службы спасения поступил звонок от диспетчера ЕДДС Кунгура о том, что по улице Гайдара на электрических проводах повис молодой человек, требуется помощь спасателей в его снятии. На место выехали спасатели ГОР 4. По прибытию на место помощь спасателей не потребовалась, молодой человек (13 — 14 лет) уже находился в карете скорой медицинской помощи. Он доставлен в Кунгурскую ЦГБ», — сообщает служба спасения Кунгура.
Подробности происшествия пока не сообщаются.
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