В Кунгуре подросток травмировался на проводах

Несчастный случай произошёл в Кунгуре 7 апреля. Подросток повис на проводах. Это произошло около 16 часов дня.

«На пульт оперативного дежурного Кунгурской городской службы спасения поступил звонок от диспетчера ЕДДС Кунгура о том, что по улице Гайдара на электрических проводах повис молодой человек, требуется помощь спасателей в его снятии. На место выехали спасатели ГОР 4. По прибытию на место помощь спасателей не потребовалась, молодой человек (13 — 14 лет) уже находился в карете скорой медицинской помощи. Он доставлен в Кунгурскую ЦГБ», — сообщает служба спасения Кунгура.

Подробности происшествия пока не сообщаются.