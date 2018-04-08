Эвакуация в тамбовской поликлинике №6 была учебной

В тамбовской городской поликлиник №6 провели противопожарные учения, сообщили в региональном управлении здравоохранения.

Сотрудникам удалось эвакуировать посетителей из здания, в котором по легенде начался пожар, менее чем за три минуты. Ранее подобные учения прошли в четвертой горбольнице. В них приняло участие больше трехсот человек.