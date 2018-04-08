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Эвакуация в тамбовской поликлинике №6 была учебной
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Эвакуация в тамбовской поликлинике №6 была учебной 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В тамбовской городской поликлиник №6 провели противопожарные учения, сообщили в региональном управлении здравоохранения.
Сотрудникам удалось эвакуировать посетителей из здания, в котором по легенде начался пожар, менее чем за три минуты. Ранее подобные учения прошли в четвертой горбольнице. В них приняло участие больше трехсот человек.
Напомним, объекты с массовым пребыванием людей стали активно проверять на соблюдение правил пожарной безопасности после трагедии в торговом центре в Кемерово, где на пожаре погибли десятки людей, в том числе, дети. В Тамбовской области пожарные тренировки проводятся в соответствии с распоряжением управления здравоохранения региона.
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