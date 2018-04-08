Воронежские спасатели поделились видео операции по спасению коровы в Калаче

8 апреля в Калаче спасатели вызволяли корову, упавшую в погреб. Чтобы вытащить животное из западни, ее обвязали веревками и подняли из ямы.

Также Сергей Хренов рассказал об эвакуированном из подтопленной Шуберки коте.

«При объезде домов на крышу пожарного КамАЗа с дерева запрыгнул кот. Подмоченная, но непобежденная животина гордо доехала на машине до пожарной части, и с полным правом обосновалась в спальном помещении. Остался на постоянку. «Сын полка», можно сказать», — написал на страничке в соцсети Сергей.