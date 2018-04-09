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«Раз, два, три — оп!»: спасатели вытащили упавшую в погреб корову
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«Раз, два, три — оп!»: спасатели вытащили упавшую в погреб корову 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АиФ
Сотрудники МЧС РФ спасли провалившуюся в погреб корову во время паводка в Воронежской области. При помощи веревок спасатели вытащили домашнее животное, принадлежащее местной пенсионерке.
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