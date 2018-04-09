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Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в аэропорту Кургана
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Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в аэропорту Кургана 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Курганская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила ряд нарушений пожарной безопасности в аэропорту Кургана. В частности, на путях эвакуации из аэропорта стоят емкости с краской, некоторые огнетушители неисправны, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
"Выявлены существенные нарушения законодательства, свидетельствующие о недостаточной защищенности аэропорта от пожаров. Проверка показала, что в нарушение требований закона охранники службы авиационной безопасности допущены к работе в аэровокзале без прохождения обучения мерам пожарной безопасности", — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Курганской транспортной прокуратуры, на путях эвакуации несанкционированно размещены емкости с краской, на огнетушители в здании аэровокзала отсутствуют паспорта завода-изготовителя, выявлены неисправные огнетушители. «Ответственное за пожарную безопасность в аэропорту Кургана должностное лицо привлечено к административной ответственности», — уточнили в ведомстве.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе аэропорта, все выявленные нарушения уже устранены.
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