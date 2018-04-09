Ещё
В Москве 80 человек эвакуировали при пожаре из сауны, сообщил источник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве 80 человек эвакуировали при пожаре из сауны, сообщил источник 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Восемьдесят человек эвакуировали при пожаре в сауне в четырехэтажном административном здании на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"Очаг возгорания находился в сауне на втором этаже административного здания по адресу: улица Малахитовая, дом 276", — сказал собеседник агентства.
По его словам, здание самостоятельно покинули 80 человек. Возгорание удалось ликвидировать при помощи порошковой системы пожаротушения. Обстоятельства ЧП и информация о пострадавших уточняются.
РИА Новости: последние новости
В Самаре загорелась кровля здания рядом с культурно-развлекательным центром В МЧС рассказали, от чего могли пострадать пожарные, тушившие ТЦ "Персей" В Кузбассе восемь детей увезли из бассейна в больницу
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган нацелился на Донбасс183
Авиаудару по Сирии нашли объяснение99
Черный понедельник наступил для России807
Российские миллиардеры стремительно беднеют300
Евро превысил 75 рублей76
Видео
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение