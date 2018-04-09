В Москве 80 человек эвакуировали при пожаре из сауны, сообщил источник 

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Восемьдесят человек эвакуировали при пожаре в сауне в четырехэтажном административном здании на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"Очаг возгорания находился в сауне на втором этаже административного здания по адресу: улица Малахитовая, дом 276", — сказал собеседник агентства.
По его словам, здание самостоятельно покинули 80 человек. Возгорание удалось ликвидировать при помощи порошковой системы пожаротушения. Обстоятельства ЧП и информация о пострадавших уточняются.