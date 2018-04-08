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«Я испугался, но не стал показывать страх малышам»: 10-летний Юра из Заводоуковска спас из пожара троих детей
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«Я испугался, но не стал показывать страх малышам»: 10-летний Юра из Заводоуковска спас из пожара троих детей 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В конце марта в пожарную охрану Заводоуковска поступило сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме. Подъезжая к месту происшествия, спасателей встречали трое несовершеннолетних детей. Семилетняя Катя рассказала пожарным, что в доме находится её старший брат Юра. Перешагнув порог квартиры, спасатели почувствовали сильный запах дыма, через секунду они увидели десятилетнего мальчишку, который поливал водой полыхавший диван. Оказывается, рассказывают в пресс-службе областного МЧС, мама ребятишек уехала на час до пожара оформлять документы. Десятилетний Юра нянчился с младшим Степаном, а его сестра Катя была занята куклами. А вот трёхлетний Валера играл в своей комнате с зажигалкой, которую он нашёл в кармане куртки отца. Почувствовав запах дыма, Юра не растерялся, он позвонил в службу спасения, точно назвал свой адрес, отвёл детей в другую комнату, а сам стал тушить диван. Когда сильное пламя он сбил, быстро одел детей и вывел на улицу, а сам вернулся в дом, открыл окна и продолжил поливать диван водой. К этому моменту уже приехали пожарные. В разговоре с пожарными Юра признался, что не считает свой поступок каким-то героическим. — Конечно, я испугался, но страха не стал показывать малышам. Я вспомнил, как учительница рассказывала нам, что нужно делать в такой ситуации и куда звонить. Я очень рад, что всё обошлось, — с некоторой дрожью в голосе откровенно сказал Юра. Спасатели поблагодарили мальчишку за проявленное мужество и отвагу, смелые и решительные действия при спасении малолетних братьев и сестры и жилого дома, по мужски, пожали ему руку. Дожидаясь возвращения мамы малышей, пожарные разрешили герою и его младшим братикам и сестричке побывать в спецмашине, посидеть за рулём и примерить каску.
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